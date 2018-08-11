«Дорогое ЦРУ…» Украинцы нашли способ спастись от своего Минздрава

Редкий случай полного единодушия врачей и пациентов: и. о. министра здравоохранения Украины вызывает одинаковые чувства что у тех, что у других. Но управы на прибывшего из США "Доктора Смерть" как не было, так и нет. Зато теперь появилась надежда.

"И даром не нать, и с деньгами не нать"! Доплатить готовы, только заберите себе назад подарочек. Приблизительно такой посыл содержит пост в социальной сети, опубликованный главой Ассоциации психиатров Украины Семеном Глузманом. Пишет он не на деревню дедушке, а обращается к директору Центрального разведывательного управления США Джине Хаспел.

Молит заслуженный психиатр об укороте некого господина Возняка, которого Глузман называет "официальным куратором ЦРУ" на Украине. В том, что Возняк поставлен для надзора именно американскими спецслужбами, у Семена Глузмана сомнений нет, но и особого возмущения это у него не вызывает. А вот покровительство предполагаемого куратора от ЦРУ его перебравшейся из Штатов на Украину сестрице уже нет сил терпеть.

Речь идет об исполняющей уже третий год обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Это если по паспорту. В народе ее называют "Доктор Смерть". Имя заработано долгим и упорным трудом. Одна реформа здравоохранения от "Внучки Менгеле" — это еще одно прозвище — чего стоит. Скоро на Украине бесплатно можно будет только первую помощь получить. Все остальное — по прейскуранту и желательно наличными.

А уж полезные советы от и. о. министра — высший пилотаж. Любая баба Дуся с ее лечебными травками, отварами и настоями обзавидуется. Супрун убеждена, что для увеличения продолжительности жизни достаточно просто бегать. Этим нехитрым способом, оказывается, можно и онкологию предотвратить, и от инфаркта убежать, даже при врожденном пороке сердца, и вообще любую болячку исцелить. И вообще, восемьдесят процентов украинцев умирают от неправильного образа жизни. Переедают, увлекаются сладким и соленым, недосыпают. Если все это исключить, то смертность на Украине упадет до рекордных уровней.

А еще не стоит беспокоить врачей по мелочам. К этому разделу Ульяна Супрун относит, например, высокую температуру у детей. Неудивительно, что профессиональные медики за голову хватаются и не знают, куда глаза девать от стыда за свое высшее руководство. Но вот до мольбы об избавлении дошел пока только один.

Семену Глузману не привыкать критиковать власти — он диссидент и бывший политзаключенный. Но вряд ли он когда-нибудь думал, что будет бороться с американской коррупцией на Украине.