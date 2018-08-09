Ветераны АТО устроили бунт в СИЗО

Как отмечается, утром их должны были этапировать, однако заключенные забаррикадировали выход из камеры и оказали сопротивление. Руководство СИЗО вызвало на место спецназ. Также к изолятору прибыли бойцы Национальной гвардии Украины.

The Insider отмечает, что к экс-бойцам батальона также присоединились и другие заключенные, вооружившиеся молотками и ножами. «Информатор» подчеркивает, что бывшие бойцы «Торнадо» не желали покидать пределы следственного изолятора, поскольку никаких следственных действий или судебного заседания на четверг назначено не было.

К стенам СИЗО прибыли и сторонники «Торнадо», которые безуспешно успешно попытались помешать спецназовцам вывести экс-бойцов батальона из здания. Перед этим внутри изолятора состоялся штурм блока, в котором забаррикадировались «торнадовцы», против них применили спецсредства.

В апреле прошлого года восемь бывших бойцов «Торнадо» были приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет, четырем дали условные сроки. Об их задержании было объявлено за два года до этого — в июне 2015-го. Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.