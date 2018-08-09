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Ветераны АТО устроили бунт в СИЗО
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Ветераны АТО устроили бунт в СИЗО 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Фото: страница Стаса Карпова в Facebook
В Киеве бывшие бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает заблокированный в России портал «Цензор».
Как отмечается, утром их должны были этапировать, однако заключенные забаррикадировали выход из камеры и оказали сопротивление. Руководство СИЗО вызвало на место спецназ. Также к изолятору прибыли бойцы Национальной гвардии Украины.
The Insider отмечает, что к экс-бойцам батальона также присоединились и другие заключенные, вооружившиеся молотками и ножами. «Информатор» подчеркивает, что бывшие бойцы «Торнадо» не желали покидать пределы следственного изолятора, поскольку никаких следственных действий или судебного заседания на четверг назначено не было.
К стенам СИЗО прибыли и сторонники «Торнадо», которые безуспешно успешно попытались помешать спецназовцам вывести экс-бойцов батальона из здания. Перед этим внутри изолятора состоялся штурм блока, в котором забаррикадировались «торнадовцы», против них применили спецсредства.
В апреле прошлого года восемь бывших бойцов «Торнадо» были приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет, четырем дали условные сроки. Об их задержании было объявлено за два года до этого — в июне 2015-го. Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.
Добровольческий батальон «Торнадо» был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины и принимал участие в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях страны. 18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании «Торнадо».
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