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На Украине возмутились «пророссийским» детям в лагерях
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Украинская писательница возмутилась присутствием в летних лагерях «пророссийских» детей 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась наличием в стране летних лагерей, в которых в том числе отдыхают дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, передат РИА "Новости".
По ее словам, Киев должен заботиться о воспитании подрастающего поколения и не "сводить" украинских детей и детей, "прославляющих Россию".
Ницой подчеркнула, что власти не должны "сталкивать лбами" ребят, имеющих разные политические взгляды.
Ранее Лариса Ницой обвинила Россию в воровстве названия у Украины. Также она жаловалась на большое количество русскоговорящих в Киеве.
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Комментарии8  Ещё 7 источников 
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