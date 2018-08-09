На Украине возмутились «пророссийским» детям в лагерях

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась наличием в стране летних лагерей, в которых в том числе отдыхают дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, передат РИА "Новости".
По ее словам, Киев должен заботиться о воспитании подрастающего поколения и не "сводить" украинских детей и детей, "прославляющих Россию".
Ницой подчеркнула, что власти не должны "сталкивать лбами" ребят, имеющих разные политические взгляды.
Ранее Лариса Ницой обвинила Россию в воровстве названия у Украины. Также она жаловалась на большое количество русскоговорящих в Киеве.