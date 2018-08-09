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Савченко выступила с обвинениями к полицейским
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Савченко обвинила полицейского в применении силы против её сестры и матери 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что сотрудник правоохранительных органов страны применил силу против её сестры и матери.
Об этом сообщает «112 Украина».
По её словам, инцидент произошёл во время заседания Апелляционного суда Киева.
«Он неправомерно применил силу (к моей сестре и матери. — RT). Я написала заявление в полицию о том, свидетелем чего я стала, с требованием внести в ЕРДР и провести служебную проверку», — указала она.
Савченко также добавила, что она, являясь народным депутатом, собирается обратиться к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и к высшему руководству Национальной полиции по поводу данного происшествия.
«Также нарушением было то, что представитель, который совершил данное правонарушение, не назвался ни на мой запрос как народного депутата, ни на запрос общественности, чего он не имел права делать», — добавила депутат.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под стражей.
23 марта Савченко была арестована на два месяца. По версии Генпрокуратуры страны, она планировала совершить теракты в здании Рады и правительственном квартале.
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