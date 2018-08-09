На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию

Скульптор Олег Пинчук заявил о бегстве украинских артистов в Россию из-за упавших гонораров. Об этом сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на эфир телеканала ZIK.

По словам Пинчука, из-за боевых действий украинцы перестали устраивать свадьбы и корпоративы, на которые артистов приглашали за 30-40 тысяч евро (примерно 2,2 — 2,9 миллиона рублей).

«Цены упали, а аппетиты остались. В России они зарабатывают миллионы долларов», — подчеркнул скульптор.

Он отметил, что на Украине артисты не смогут заработать «и одной десятой» от этих сумм.

По его мнению, украинские артисты скоро смогут приобрести дома на Рублевке и забудут об Украине.

Также он предположил, что в Россию специально приглашают украинских знаменитостей, чтобы «идеологически расколоть общество».

Ранее украинцы раскритиковали певицу Таисию Повалий , на своей странице в Instagram признавшуюся в любви к Санкт-Петербургу . Продюсер и муж артистки Игорь Лихута ранее рассказывал, что из-за выступлений в России Повалий «практически получила запрет на профессию» на Украине, стала одной из мишеней для травли, а радиостанциям запретили выпускать в эфир ее песни.