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На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
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На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию 

Рамблер 2 часа назад
Скульптор Олег Пинчук заявил о бегстве украинских артистов в Россию из-за упавших гонораров. Об этом сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на эфир телеканала ZIK.
По словам Пинчука, из-за боевых действий украинцы перестали устраивать свадьбы и корпоративы, на которые артистов приглашали за 30-40 тысяч евро (примерно 2,2 — 2,9 миллиона рублей).
«Цены упали, а аппетиты остались. В России они зарабатывают миллионы долларов», — подчеркнул скульптор.
Он отметил, что на Украине артисты не смогут заработать «и одной десятой» от этих сумм.
По его мнению, украинские артисты скоро смогут приобрести дома на Рублевке и забудут об Украине.
Также он предположил, что в Россию специально приглашают украинских знаменитостей, чтобы «идеологически расколоть общество».
Ранее украинцы раскритиковали певицу Таисию Повалий, на своей странице в Instagram признавшуюся в любви к Санкт-Петербургу. Продюсер и муж артистки Игорь Лихута ранее рассказывал, что из-за выступлений в России Повалий «практически получила запрет на профессию» на Украине, стала одной из мишеней для травли, а радиостанциям запретили выпускать в эфир ее песни.
Весной прошлого года в Одессе украинские активисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы. Они собрались у ночного клуба «Ибица», где должна была выступить Лобода, подожгли петарды и дымовые шашки, а затем бросили их в сторону поклонников артистки. Причиной они назвали регулярные выступления артистки в России. Активисты требовали лишить ее гражданства Украины.
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