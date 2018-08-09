ВСУ расстреляли пытавшегося уйти в ДНР бойца

Украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.
«Вчера (8 августа), одним из военнослужащих (ВСУ) была предпринята мужественная попытка прекратить участие в операции объединенных сил и перейти на нашу сторону. При его приближении к нашим позициям украинские войска открыли массированный огонь из минометов и стрелкового оружия», — передает его слова «Донецкое агентство новостей».
Военнослужащий умер от полученных ранений. Тело доставили в ДНР. При нем было штатное оружие и документы — мужчину звали Дмитрий Украинский, он рядовой ВСУ, уроженец Донецкой области.
Безсонов отметил, что Украинский заранее предупредил силы ДНР о своем переходе. Для этого он связался по специальному номеру (+380995012728), который предназначен для украинских перебежчиков.
«Однако ситуация изменилась, и он вышел в другом месте и в другое время», — сказал Безсонов.
В блоге военного эксперта Бориса Рожина сообщается, что до войны Украинский работал обычным слесарем.
Это далеко не первый случай перехода украинского силовика на сторону ополченцев. В октябре прошлого года на сторону ДНР перешел начальник подразделения шифровальной связи СБУ подполковник Роман Лабусов.