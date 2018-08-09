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Украинскую писательницу возмутили дети из ЛНР и ДНР в летних лагерях
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Украинскую писательницу возмутили дети из ЛНР и ДНР в летних лагерях 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Детскую писательницу Ларису Ницой возмутил тот факт, что дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик наряду с другими украинскими ребятами отдыхают в летних лагерях.
"Для чего этих детей сводят с нашими детьми", — заявила она в эфире одного из местных телеканалов. Женщина призвала украинские власти не допускать общения представителей молодого поколения, которые придерживаются различных политических взглядов. По ее словам, в лагерях могут оказаться дети, «прославляющие Россию».
До этого Лариса Ницой также запомнилась неоднозначными заявлениями. Ранее писательница рассказала, как штрафовала вожатых в одном из детских лагерей за использование русского языка.
"Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала — значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке, — пояснила женщина. — Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала — это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы оштрафованы на 50 гривен".
Ребятам, по ее словам, между собой разрешалось общаться на любом языке. При этом на публике они могли использовать только украинский.
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