Украинскую писательницу возмутили дети из ЛНР и ДНР в летних лагерях

Детскую писательницу Ларису Ницой возмутил тот факт, что дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик наряду с другими украинскими ребятами отдыхают в летних лагерях.

"Для чего этих детей сводят с нашими детьми", — заявила она в эфире одного из местных телеканалов. Женщина призвала украинские власти не допускать общения представителей молодого поколения, которые придерживаются различных политических взглядов. По ее словам, в лагерях могут оказаться дети, «прославляющие Россию ».

До этого Лариса Ницой также запомнилась неоднозначными заявлениями. Ранее писательница рассказала, как штрафовала вожатых в одном из детских лагерей за использование русского языка.

"Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала — значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке, — пояснила женщина. — Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала — это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы оштрафованы на 50 гривен".

Ребятам, по ее словам, между собой разрешалось общаться на любом языке. При этом на публике они могли использовать только украинский.