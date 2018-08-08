Меладзе задержали на границе с ЕС

Венгерские пограничники задержали украинского композитора Константина Меладзе из-за «потертостей» в загранпаспорте. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на Мукачевский пограничный отряд.

По данным издания, вечером 6 августа пограничники задержали Меладзе на выезде из Закарпатской области.

В украинском пограничном отряде заявили, что обратно композитор не возвращался: скорее всего, ему удалось уладить проблему.

При этом «24 канал» утверждает, что Меладзе запретили въезд в Евросоюз до 2020 года из-за проблем с паспортом. Источник канала в Государственной миграционной службе Украины заявил, что у Меладзе забрали загранпаспорт «по подозрению в подделке штампов».

По данным «Аргументов и фактов», Меладзе смог попасть на Украину только вечером 7 августа «в порядке реадмиссии» — приёма государством гражданина, подлежащего депортации из другой страны.

Константин Меладзе — композитор и музыкальный продюсер, старший брат певца Валерия Меладзе.