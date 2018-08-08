В Раде готовы к компромиссам по пленным в Донбассе

В Раде заявили о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

«Минская гуманитарная группа должна работать более эффективно, и все, кто там работает, должны приложить все усилия для освобождения (пленных. — Прим. ред.). Мы готовы к компромиссам», — написала Геращенко в Facebook.

Она добавила, что украинская сторона в течение последних месяцев делала несколько предложений, которые, по её словам, были отклонены.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе.