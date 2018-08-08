В Раде готовы к компромиссам по пленным в Донбассе

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что власти Украины готовы к компромиссам по вопросам обмена пленными в Донбассе. По её словам, данная тема станет ключевой на встрече контактной группы по Донбассу 21-22 августа в Минске.
«Минская гуманитарная группа должна работать более эффективно, и все, кто там работает, должны приложить все усилия для освобождения (пленных. — Прим. ред.). Мы готовы к компромиссам», — написала Геращенко в Facebook.
Она добавила, что украинская сторона в течение последних месяцев делала несколько предложений, которые, по её словам, были отклонены.
Как сообщалось ранее, в конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе.