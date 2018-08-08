Украинскому пограничнику выстрелили в спину в Закарпатье

Жители Закарпатской области напали на пограничников возле населенного пункта Большой Бычков, когда сотрудники госпогранслужбы пытались отследить приземление дрона контрабандистов.

Во время несения службы пограничники зафиксировали полет квадрокоптера с территории Румынии на территорию Украины

«Чтобы обнаружить место возможного взлета и посадки беспилотника, пограничники отслеживали его перемещение. Вскоре пограничники зафиксировали его посадку на территории одного из домов. В это время, к офицеру подбежали трое мужчин и начали наносить ему удары», — сообщается на сайте госпогранслужбы.

Один из мужчин выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия, говорится в сообщении.

На место вызвали наряд полиции. Двое нападавших были задержаны, третьему удалось скрыться с места происшествия.

В госпогранслужбе сообщили, что решается вопрос о возбуждении дела по ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие к работнику правоохранительных органов ».