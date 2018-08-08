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Украинскому пограничнику выстрелили в спину
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Украинскому пограничнику выстрелили в спину в Закарпатье 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Закарпатской области напали на пограничников возле населенного пункта Большой Бычков, когда сотрудники госпогранслужбы пытались отследить приземление дрона контрабандистов.
Во время несения службы пограничники зафиксировали полет квадрокоптера с территории Румынии на территорию Украины.
«Чтобы обнаружить место возможного взлета и посадки беспилотника, пограничники отслеживали его перемещение. Вскоре пограничники зафиксировали его посадку на территории одного из домов. В это время, к офицеру подбежали трое мужчин и начали наносить ему удары», — сообщается на сайте госпогранслужбы.
Один из мужчин выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия, говорится в сообщении.
На место вызвали наряд полиции. Двое нападавших были задержаны, третьему удалось скрыться с места происшествия.
В госпогранслужбе сообщили, что решается вопрос о возбуждении дела по ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие к работнику правоохранительных органов».
Госпогранслужба Украины регулярно сообщает об инцидентах в районах границы Украины и европейских стран. В июле контрабандисты на границе с Польшей начали маскироваться под лосей. Кроме того, в июне на западе Украины два десятка человек напали на пограничников.
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