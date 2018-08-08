Савченко требует гривну от Генпрокуратуры Украины

Об этом сообщают «Украинские новости».

Савченко просит суд признать недостоверной и унижающей честь и достоинство и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, распространенную в ходе судебного заседания 23 марта 2018 года в Шевченковском районном суде Киева во время её ареста.

Она также просит опровергнуть информацию и взыскать с ведомства 1 гривну.

14 июля Савченко объявила бессрочную голодовку.

23 марта она была арестована на два месяца. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.