Савченко требует гривну от Генпрокуратуры Украины 

Депутат Верховной рады Надежда Савченко просит суд взыскать с Генпрокуратуры Украины 1 гривну за распостранение порочащей информации.
Об этом сообщают «Украинские новости».
Савченко просит суд признать недостоверной и унижающей честь и достоинство и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, распространенную в ходе судебного заседания 23 марта 2018 года в Шевченковском районном суде Киева во время её ареста.
Она также просит опровергнуть информацию и взыскать с ведомства 1 гривну.
14 июля Савченко объявила бессрочную голодовку.
23 марта она была арестована на два месяца. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.