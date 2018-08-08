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Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»
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Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина» 

Рамблер 58 минут назад
Украинка, сопровождавшая российского политика Бориса Немцова во время его убийства, вышла в финал конкурса красоты «Мисс Украина». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В своей анкете 25-летная Анна Дурицкая сообщает, что в настоящее время занимается благотворительностью, а именно оказывает поддержку школе-интернату в родном городе Белая Церковь.
«Спокойная, доброжелательная, элегантная», — описала она себя в трех словах.
Кроме того, в анкете Дурицкая отметила, что любовью является понимание того, что истинный смысл жизни заключается в осознании, «как сильно тебя любят», и любви в ответ.
Издание отмечает, что кроме Анны Дурицкой на победу в конкурсе «Мисс Украина» нынешнего года претендует Яна Беляева, в измене с которой недавно заподозрили мужа украинской певицы Ани Лорак. В конце июля СМИ опубликовали видео, на котором турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу проводит время с киевлянкой в караоке-клубе.
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