Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»

Украинка, сопровождавшая российского политика Бориса Немцова во время его убийства, вышла в финал конкурса красоты «Мисс Украина ». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Спокойная, доброжелательная, элегантная», — описала она себя в трех словах.

Кроме того, в анкете Дурицкая отметила, что любовью является понимание того, что истинный смысл жизни заключается в осознании, «как сильно тебя любят», и любви в ответ.