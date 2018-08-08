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«Американцы корректируют курс Порошенко»
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Эксперт оценил призыв госсекретаря США к Порошенко выполнить требования МВФ 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT телефонный разговор между госсекретарём США Майком Помпео и президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого Помпео призвал Киев выполнять требования Международного валютного фонда (МВФ).
«Несмотря на скепсис по отношению к результатам встречи в Хельсинки, мы видим, что американский курс корректируется… Что касается Украины, то Владимир Путин сказал, что стороны продолжают считать Минские соглашения — единственным возможном путём урегулирования конфликта, и это возможно, если США усилят давление на Киев по их имплементации. В горячий политический сезон, который предваряет выборы на Украине, контакты продолжаются и имеют несколько иную тональность. Американцы напоминают об украинских «долгах» перед международными институтами, такими как МВФ», — отметил Асафов.
Эксперт напомнил, что есть определённые условиях, в рамках которых МВФ согласился предоставить транши Украине, среди них: внутренние преобразования, связанные с повышением цены на газ, борьба с коррупцией, реорганизация ЦИК, допуск американских энергетических компаний к более плотному участию на украинском рынке.
По словам эксперта, теперь Помпео напоминает Порошенко о том, что «нужно двигаться дальше».
«Порошенко дают понять, что его участие в выборах и надежда на победу возможна при безоговорочном выполнении этих пунктов. Думаю, что, несмотря на общий благожелательный тон разговора, который попадает в СМИ, в данном случае мы наблюдаем напряжённую дискуссию, фактически американцы корректируют курс Порошенко в нужную им сторону. Этот контакт подводит определённые итоги и показывает вектор — то, как американцы видят развитие украинской политики», — заключил Асафов.
Ранее стало известно, что Помпео провёл телефонный разговор с Порошенко.
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