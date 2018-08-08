Украине грозит экологическая катастрофа из-за масштабной утечки химикатов 

Если отстойник отходов Торецкого фенольного завода прорвет, это приведет к эвакуации тысяч людей.
В селе Новгородское (бывшая Донецкая область — прим. ред.), которое находится под контролем киевских силовиков, может прорваться ядовитый отстойник отходов Торецкого фенольного завода.
Прорыв дамбы повлечет за собой эвакуацию не менее десяти тысяч людей и приведет к экологической катастрофе в регионе. Отстойник глубиной 15 метров расположен на расстоянии не менее трех километров от Горловки. В водоеме хранятся триста тысяч тонн ядовитых химикатов.
Если авария произойдет, то экологическая катастрофа затронет не только Украину, но и Донбасс, сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
«Не дай Бог, дамбу прорвет. Уже было повреждение, ее удалось починить, но угроза постоянно остается. Если ее прорвет, то яд попадет в грунтовые воды. Во-вторых, он может попасть через сеть небольших рек в водозаборы», — приводит его слова «Обозреватель».
Руководств фенольного завода признало, что если прорыв отстойника случится, то химикаты сначала потекут по реке Кривой Торец, затем попадут в Северный Донец и дойдут до Азовского моря. В настоящее время на предприятии проводятся ремонтные работы.