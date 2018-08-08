Ещё
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Американский журналист, консультант в расследовании катастрофы рейса MH17 над Донбассом Дэвид Саттер заявил, что малайзийский Boeing могли сбить, перепутав его с самолетом, в котором находились россияне. Об этом сообщает Espreso.tv.
Саттер утверждает, что самолет был сбит намеренно, но атака не была направлена против рейса MH17. По одной из его версий, целью был российский самолет с людьми, летевшими из Москвы в Ларнаку. На чем основывается эта версия, он не уточнил.
«Мотивация, я считаю, все-таки, очернить Украину и так или иначе создать фон для вторжения и расширения военных действий», — заявил он.
Саттер добавил, что доказательств у него нет, и он говорит только о своих «личных убеждениях». Он призвал заняться расследованием этой версии международное сообщество.
Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.
В Минобороны РФ заявили, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Буков», которые были использованы в расследовании, в ведомстве назвали «отредактированными изображениями из соцсетей». В МИД РФ обвинения в адрес России назвали голословными и сделанными для дискредитации страны в глазах международного сообщества.
Комментарии9  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вооруженные люди напали на украинскую погранзаставу46
Россию хотят признать спонсором терроризма224
Ливия попросила вмешательства России122
«Во всем виноват Крымский мост»122
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»283
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:23
Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»
Украина
02:54
Почему Стивен Сигал не подходит для работы в МИД России
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение