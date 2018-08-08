СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом

СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом

Американский журналист, консультант в расследовании катастрофы рейса MH17 над Донбассом Дэвид Саттер заявил, что малайзийский Boeing могли сбить, перепутав его с самолетом, в котором находились россияне. Об этом сообщает Espreso.tv.

Саттер утверждает, что самолет был сбит намеренно, но атака не была направлена против рейса MH17. По одной из его версий, целью был российский самолет с людьми, летевшими из Москвы Ларнаку . На чем основывается эта версия, он не уточнил.

«Мотивация, я считаю, все-таки, очернить Украину и так или иначе создать фон для вторжения и расширения военных действий», — заявил он.

Саттер добавил, что доказательств у него нет, и он говорит только о своих «личных убеждениях». Он призвал заняться расследованием этой версии международное сообщество.

США, Малайзии, Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама Куала-Лумпур , упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском . Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.