В Грузии не оценили делегацию Украины на годовщину войны 2008 года

«На дипломатическом языке я бы назвал это нонсенсом, когда на десятилетие войны Грузии с Россией Украина направляет деятеля, который занимается далекими от военно-дипломатических тем проблемами», — заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «все это говорит о том, что отношения наших стран никак не наладятся с того момента, когда Украина приютила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ».

Сосо Цинцадзе напомнил, что в этот период Украина долгое время не назначала посла в Грузию, которая была удивлена и недовольна тем, что разыскиваемый на родине бывший президент нашел пристанище на Украине.

По его словам, «как-то не получается окончательно состыковать позиции Грузии и Украины, и в этом, вероятно, вина обоих государств». «А любые недочеты в дружбе Грузии и Украины на радость Москве », — сказал он.

По мнению эксперта, «проблематично и то, что Грузия в плане интеграции с Западом рассматривают в пакете с Украиной». «Если когда-нибудь Москва с зубовным скрежетом и согласится на вступление в НАТО Грузии, то Украину русские никогда натовцам не отдадут, жестко пойдут против этого», — считает он.

Литвы и Латвии. Кроме Розенко, в Грузию на годовщину войны прибыли министры иностранных дел Польши