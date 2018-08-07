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В Грузии не оценили делегацию Украины на годовщину войны 2008 года
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В Грузии не оценили делегацию Украины на годовщину войны 2008 года 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-ректор Дипломатической академии Грузии, профессор Грузино-американского университета Сосо Цинцадзе считает, что Украина могла направить на 10-летие войны 2008 года в Тбилиси более осведомленного в военно-политических вопросах представителя, чем вице-премьера по культурным и социальным вопросам Павла Розенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На дипломатическом языке я бы назвал это нонсенсом, когда на десятилетие войны Грузии с Россией Украина направляет деятеля, который занимается далекими от военно-дипломатических тем проблемами», — заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.
По его словам, «все это говорит о том, что отношения наших стран никак не наладятся с того момента, когда Украина приютила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили».
Сосо Цинцадзе напомнил, что в этот период Украина долгое время не назначала посла в Грузию, которая была удивлена и недовольна тем, что разыскиваемый на родине бывший президент нашел пристанище на Украине.
По его словам, «как-то не получается окончательно состыковать позиции Грузии и Украины, и в этом, вероятно, вина обоих государств». «А любые недочеты в дружбе Грузии и Украины на радость Москве», — сказал он.
По мнению эксперта, «проблематично и то, что Грузия в плане интеграции с Западом рассматривают в пакете с Украиной». «Если когда-нибудь Москва с зубовным скрежетом и согласится на вступление в НАТО Грузии, то Украину русские никогда натовцам не отдадут, жестко пойдут против этого», — считает он.
Кроме Розенко, в Грузию на годовщину войны прибыли министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии.
Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, чем отвечает его страна на «агрессию России».
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