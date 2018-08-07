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Порошенко оправдался за исчезновение
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Порошенко позвонил журналистке для опровержения информации о своем отдыхе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко лично позвонил корреспонденту украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, чтобы опровергнуть информацию о его отпуске в испанской Марбелье. Об этом сообщается на сайте канала.
Звонок поступил за полчаса до выхода в эфир сюжета.
Как сообщается, пресс-служба президента Украины сообщила о том, что корреспондент анонсировала выпуск на своей странице в фейсбуке, после чего он решил лично позвонить автору.
«Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне вы, особенно за счет крупнейшего олигарха, смогли посетить Испанию и отдохнуть там. Единственное, что скажите — что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был», — заявил Порошенко по телефону.
При этом отмечается, что на вопрос журналиста о том, есть ли у него вилла в Марбелье и что президентский борт делал в Вене восемь дней, президент Украины не ответил и положил трубку.
Ранее СМИ узнали о частном визите Порошенко в ЕС.
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