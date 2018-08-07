Медведев: ситуация на Украине была бы проще, если бы Запад проявил сбалансированность

"Это разные ситуации. И люди там (в руководстве западных стран — прим. ТАСС) другие уже работают: наши партнеры совершенно другую позицию занимают. Но самое главное, что это просто принципиально разные истории", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, почему ситуации с Грузией и с Украиной по-разному повлияли на отношения РФ с Западом.

"Хотя, скажем прямо, позиция российской стороны заключается в том, что и применительно к событиям, которые случились на Украине, если бы наши партнеры проявили большую кооперабельность, если бы они не пытались сразу перевести стрелки на Российскую Федерацию, а проявили бы лучшую сбалансированность, как это, например, было в 2008 году, ситуация была бы гораздо проще", — добавил премьер.

Медведев назвал правильным свое решение «не форсировать дальнейшие действия» в 2008 году, отметив, что это дало возможность не только стабилизировать ситуацию в регионе, «но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами».