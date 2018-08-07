Медведев: ситуация на Украине была бы проще, если бы Запад проявил сбалансированность 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг конфликта на Украине была бы гораздо проще, если бы Запад проявил более сбалансированный подход, как это было в августе 2008 года после событий в Южной Осетии. Такое мнение высказал в интервью газете «Коммерсантъ» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который во время грузино-югоосетинского конфликта возглавлял российское государство.
"Это разные ситуации. И люди там (в руководстве западных стран — прим. ТАСС) другие уже работают: наши партнеры совершенно другую позицию занимают. Но самое главное, что это просто принципиально разные истории", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, почему ситуации с Грузией и с Украиной по-разному повлияли на отношения РФ с Западом.
"Хотя, скажем прямо, позиция российской стороны заключается в том, что и применительно к событиям, которые случились на Украине, если бы наши партнеры проявили большую кооперабельность, если бы они не пытались сразу перевести стрелки на Российскую Федерацию, а проявили бы лучшую сбалансированность, как это, например, было в 2008 году, ситуация была бы гораздо проще", — добавил премьер.
Медведев назвал правильным свое решение «не форсировать дальнейшие действия» в 2008 году, отметив, что это дало возможность не только стабилизировать ситуацию в регионе, «но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами».
Отвечая на вопрос журналиста, Медведев отметил, что даже сразу после событий августа 2008 года у него были «совершенно нормальные отношения» с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. «Мы с ним встречались как раз в конце 2008 года. Он во время нашего последнего разговора (тогда мировой кризис начался, вся наша беседа в основном касалась экономики) даже не упомянул ситуацию в Грузии и проблемы Южной Осетии и Абхазии», — заметил премьер.