В Сети раскритиковали «нашедшегося» Порошенко

«Кто бы сомневался»: в Сети обсуждают «обнаружение» Порошенко в ресторане

Ранее украинские СМИ сообщили о "пропаже" главы государства — он около недели не появлялся на публике. В понедельник в Сети появились кадры ужинающего в киевском ресторане Manu Порошенко.

"С ресторанов и надо было поиски начинать", — написал @tab233.

"Кто бы сомневался", — присоединился к обсуждению один из пользователей твиттера.

"Я бы удивился, если бы он был в библиотеке. А так все по-домашнему", — написали в комментариях.

"Это как в серии про кролика: он еще посидел, потом еще посидел, потом еще посидел… Кажется, у кого-то слишком узкие двери", — сравнил @RisatBuransin украинского лидера с Винни-Пухом.

Некоторые пользователи ВКонтакте выразили сожаление недолгим отсутствием Порошенко.

"Да зачем его надо было искать?", — написали в комментариях.

"Пусть хоть в космос улетит", — согласился один из пользователей.

"Строит планы по покорению мира, но его отвлекают от бутылок и закусок люди с фотоаппаратами", — съязвил другой.

В начале года украинские СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах , который обошелся ему в 500 тысяч долларов. Президент заявил, что все расходы оплатил сам.

Позже журналист Михаил Ткач , обнародовавший данные об отдыхе на островах, сообщил о поступающих в свой адрес угрозах.