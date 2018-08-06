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В Сети раскритиковали «нашедшегося» Порошенко
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«Кто бы сомневался»: в Сети обсуждают «обнаружение» Порошенко в ресторане 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: AFP 2018 / Andrej Isakovic
Пользователи соцсетей не удивились сообщениям об "обнаружении" президента Украины Петра Порошенко в ресторане.
Ранее украинские СМИ сообщили о "пропаже" главы государства — он около недели не появлялся на публике. В понедельник в Сети появились кадры ужинающего в киевском ресторане Manu Порошенко.
"С ресторанов и надо было поиски начинать", — написал @tab233.
"Кто бы сомневался", — присоединился к обсуждению один из пользователей твиттера.
"Я бы удивился, если бы он был в библиотеке. А так все по-домашнему", — написали в комментариях.
"Это как в серии про кролика: он еще посидел, потом еще посидел, потом еще посидел… Кажется, у кого-то слишком узкие двери", — сравнил @RisatBuransin украинского лидера с Винни-Пухом.
Некоторые пользователи ВКонтакте выразили сожаление недолгим отсутствием Порошенко.
"Да зачем его надо было искать?", — написали в комментариях.
"Пусть хоть в космос улетит", — согласился один из пользователей.
"Строит планы по покорению мира, но его отвлекают от бутылок и закусок люди с фотоаппаратами", — съязвил другой.
В начале года украинские СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах, который обошелся ему в 500 тысяч долларов. Президент заявил, что все расходы оплатил сам.
Позже журналист Михаил Ткач, обнародовавший данные об отдыхе на островах, сообщил о поступающих в свой адрес угрозах.
После скандала в администрации президента заявили о решении Порошенко демонстративно провести отпуск на Украине.
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