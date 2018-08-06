10 тыс. украинцев оказались под стражей в мире

В МИД Украины сообщили, сколько граждан страны находятся в заключении

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Андрей Заяц. Более 10 тысяч украинцев в настоящее время арестованы, задержаны или отбывают наказание по всему миру, заявил в понедельник госсекретарь министерства иностранных дел Украины "По состоянию на 30 июня этого года… арестованы, задержаны, осуждены или отбывают наказание в разных странах мира более 10 тысяч граждан Украины, из них более 6 тысяч осуждены", — заявил Заяц на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина". По его словам, МИД держит на контроле политически мотивированные дела, а также дела приговоренных к смертной казни или пожизненному заключению. Заяц добавил, что в России содержатся 27 граждан Украины, дела которых находятся в приоритетном поле зрения министерства и руководства государства.