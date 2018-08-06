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«Мы — легион НАТО»
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Мы — легион НАТО 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: AP Photo, Irina Gorbaseva
Перед военным вторжением на Украину Россия учла множество факторов, но просчиталась с главным оружием украинцев. Об этом на своей странице в фейсбуке написал военнослужащий, участник войны на Донбассе Алексей Петров.
«Когда россияне пошли войной на Украину, они учли все! Состояние нашей, практически несуществующей армии. Пустую казну. Политический кризис и так далее… Все! Кроме одного фактора. Непредсказуемость и запредельное чувство юмора украинцев. Такое невероятное, что мы это возвели в контроружие по отношению к российской пропаганде», — отметил он.
Петров напоминил о вбросе российских пропагандистов, который украинское общество восприняло с юмором, а у военных даже появились шевроны с надписью «Укроп».
«Затем мы стали легионом НАТО. «О! Супер! Спасибо за идею!», сказали украинцы и появились новые шевроны на их военной форме. А потом были снегири, два раба, поезд, с которого снимают в нацгвардию и еще Бог знает что», — написал боец, добавляя, что украинцы каждый вброс российской пропаганды умеют обернуть против нее самой.
«Да, мы непобедимы! И еще, украинцы сами себе министерство информационной политики!», — резюмировал Петров.
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