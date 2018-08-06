Порошенко поведал о приближении Украины к НАТО

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о продолжении глубокой модернизации страны, конечно целью которой является вступление в НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Последний саммит Альянса подтвердил — двери НАТО для Украины открыты. Мы продолжим глубокую модернизацию нашей страны в институциональном, политическом и экономическом аспектах. Потому что ключевая цель, стоящая перед Украиной — членство в НАТО. Я твердо стою на этой позиции, верю в успех украинской евроатлантической интеграции, и счастлив, потому что этот цивилизационный выбор поддерживает украинский народ», — заявил украинский президент.
В следующей публикации в Facebook Порошенко написал, что НАТО не собирается предоставлять Путину или РФ право остановить движение Украины в Альянс.
«Ни у кого нет красной карточки, которая могла бы предотвратить вступление нашей страны в НАТО», — написал президент Украины.
Во время саммита НАТО в Брюсселе в июле этого года, Петр Порошенко пригрозил изоляцией тем странам, которые препятствуют вступлению Украины в НАТО. Позднее появилась запись его выступления перед практически пустым залом.