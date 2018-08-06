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Порошенко поведал о приближении Украины к НАТО
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Порошенко рассказал о приближении Украины к НАТО 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о продолжении глубокой модернизации страны, конечно целью которой является вступление в НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Последний саммит Альянса подтвердил — двери НАТО для Украины открыты. Мы продолжим глубокую модернизацию нашей страны в институциональном, политическом и экономическом аспектах. Потому что ключевая цель, стоящая перед Украиной — членство в НАТО. Я твердо стою на этой позиции, верю в успех украинской евроатлантической интеграции, и счастлив, потому что этот цивилизационный выбор поддерживает украинский народ», — заявил украинский президент.
В следующей публикации в Facebook Порошенко написал, что НАТО не собирается предоставлять Путину или РФ право остановить движение Украины в Альянс.
«Ни у кого нет красной карточки, которая могла бы предотвратить вступление нашей страны в НАТО», — написал президент Украины.
Во время саммита НАТО в Брюсселе в июле этого года, Петр Порошенко пригрозил изоляцией тем странам, которые препятствуют вступлению Украины в НАТО. Позднее появилась запись его выступления перед практически пустым залом.
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