В ДНР предложили продлить срок полномочий главы республики и депутатов

ДОНЕЦК , 6 авг — РИА Новости . Члены общественного движения «Донецкая республика» выступили в инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе организации.

Выборы главы и парламента ДНР запланированы на осень 2018 года. Общественное движение «Донецкая республика» обладает большинством в парламенте республики.

"Мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий главы и депутатов Народного совета для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели… В случае поддержки нашей инициативы у населения республики будет возможность на следующих выборах дать объективную оценку работы действующей власти", — говорится в сообщении.