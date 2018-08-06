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В ДНР предложили продлить срок полномочий главы республики и депутатов
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В ДНР предложили продлить срок полномочий главы республики и депутатов 

РИА Новости 10 часов назад
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Члены общественного движения «Донецкая республика» выступили в инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе организации.
Выборы главы и парламента ДНР запланированы на осень 2018 года. Общественное движение «Донецкая республика» обладает большинством в парламенте республики.
"Мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий главы и депутатов Народного совета для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели… В случае поддержки нашей инициативы у населения республики будет возможность на следующих выборах дать объективную оценку работы действующей власти", — говорится в сообщении.
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