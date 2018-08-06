Ещё
Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане 

Lenta.ru 9 минут назад
Фото: globallookpress.com
Украинский политтехнолог Ярослав Макитра опубликовал в своем Facebook фотографию президента Петра Порошенко в неформальной обстановке.
«Ужинаем с друзьями, и вот такие незапланированные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, не совсем корректно, но все же сделал фото. Место все же публичное: киевский ресторан "Manu"», — написал он.
Ранее СМИ сообщили, что Петр Порошенко не появлялся на рабочем месте с 30 июля. По одной из версий, он проводил отпуск на своей вилле в Испании, по другой — катался по Средиземному морю на яхте вместе со своим другом и партнером, миллиардером Юрием Косюком.
Существует также версия, что Порошенко остался в стране, но отдыхал в условиях строгой конспирации.
С 1 по 8 января этого года Петр Порошенко отдыхал вместе со своей семьей на Мальдивах. Он не афишировал свой отпуск, скрываясь под именем Mr. Petro Incognito. Отдых президента обошелся в более чем 500 тысяч долларов. В Администрации президента всю информацию об отдыхе украинского лидера засекретили.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом52
Петросян обратился к россиянам26
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре54
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель15
Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца25
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
00:46
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
01:04
«Cирийский вал» замечен на занятиях танкистов ДНР
Армия Оружие
00:38
Петросян обратился к россиянам
Шоу-бизнес
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
07:39
Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца
Криминал Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение