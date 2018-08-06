Глава Россотрудничества рассказала о работе с болельщиками ЧМ-2018 

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова в беседе с kp.ru рассказала о работе с болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Мы самым активным образом работали с болельщиками на местах. Делали презентации, рассказывали о тех городах, которые им придётся посетить, о традициях, кухне, выдавали Fan ID», — заявила она.
По её словам, на базе центров Россотрудничества были организованы дома болельщиков, которые оформляли вместе с ФИФА.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил итоги ЧМ-2018.