Глава Россотрудничества рассказала о работе с болельщиками ЧМ-2018

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова в беседе с kp.ru рассказала о работе с болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы самым активным образом работали с болельщиками на местах. Делали презентации, рассказывали о тех городах, которые им придётся посетить, о традициях, кухне, выдавали Fan ID», — заявила она.

По её словам, на базе центров Россотрудничества были организованы дома болельщиков, которые оформляли вместе с ФИФА.