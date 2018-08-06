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Источник навал публикации греческих СМИ о «российской угрозе» ложью
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Источник навал публикации греческих СМИ о «российской угрозе» ложью 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
АФИНЫ, 6 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Источник в Афинах назвал «полной ложью» публикации греческих СМИ о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров якобы угрожал главе МИД Греции Никосу Котзиасу в связи с соглашением между Афинами и Скопье о новом названии бывшей югославской республики Македония.
Греческая газета «Катемирини» 11 июля со ссылкой на свои источники сообщила, что правительство Греции высылает двух российских дипломатов и запретило въезд в страну еще двум россиянам. По утверждению газеты, власти обвиняли россиян во вмешательстве во внутренние дела страны и в действиях, подрывающих национальную безопасность. После этого в ряде греческих СМИ появились публикации о том, что Лавров якобы звонил Котзиасу и угрожал ему. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом и чушью эти публикации и выразила удивление тем, что греческий МИД не прокомментировал их.
"Это действительно полная ложь. Не было никаких угроз, Лавров не звонил Котзиасу ни до подписания соглашения, ни после. Не было такого никогда", — заявил РИА Новости источник в правительственных кругах.
Он затруднился сказать, почему греческое правительство или МИД не опровергли сразу же эти публикации.
"Я не знаю, почему не был дан ответ и не было опровержения. На мой взгляд, это следовало сделать. Здесь Захарова права", — сказал собеседник агентства, комментируя заявления Захаровой.
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