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В ЛНР сбили беспилотник ВСУ
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В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике украинских силовиков 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики сбили украинский беспилотник, который выполнял разведку над территорией ЛНР.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Народной милиции Андрея Марочко.
«Вчера был сбит очередной украинский беспилотник одного из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который вёл разведку местности над территорией республики», — отметил он.
Марочко также сообщил, что военные ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе. Он напомнил, что это является нарушением минских договорённостей.
Ранее в ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.
RT на русском: последние новости
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