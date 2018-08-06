В ЛНР сбили беспилотник ВСУ

В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики сбили украинский беспилотник, который выполнял разведку над территорией ЛНР.

«Вчера был сбит очередной украинский беспилотник одного из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который вёл разведку местности над территорией республики», — отметил он.

Марочко также сообщил, что военные ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе. Он напомнил, что это является нарушением минских договорённостей.

Ранее в ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.