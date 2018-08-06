Ещё
Порошенко решил отдать ДНР под «патронаж» ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко решил отдать Донбасс под «патронаж» ЕС 

Рамблер 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook о готовности Евросоюза помочь с восстановлением и развитием территорий Донбасса.
По словам Порошенко, Украина и ЕС на высшем уровне договорились о запуске его программы по «патронажу».
По задумке украинского лидера, заинтересованные члены ЕС станут покровителями «освобожденных» городов и регионов Донбасса. Европейцы помогут с восстановлением инфраструктуры этих территорий и с экономическим развитием.
Осенью 2015 года Порошенко говорил, что киевская власть накопила более десяти миллиардов гривен на восстановление инфраструктуры Донбасса. Он заявлял, что еще в четыре-пять раз больше денег дадут европейские и американские партнеры. Германия, по словам украинского президента, обещала выделить 500 миллионов евро.
В декабре прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение, по которому Евросоюз выделит 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса. Сообщалось, что деньги пойдут на местное управление, экономическое восстановление, обеспечение безопасности и «социальной сплоченности» на этих территориях.
Комментарии35  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну48
Украина выразила протест из-за действий Путина206
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре30
СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ114
Россиян лишают популярного курорта79
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
02:19
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом
Происшествия Криминал
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение