Порошенко решил отдать ДНР под «патронаж» ЕС

Порошенко решил отдать Донбасс под «патронаж» ЕС

Президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook о готовности Евросоюза помочь с восстановлением и развитием территорий Донбасса.

По словам Порошенко, Украина и ЕС на высшем уровне договорились о запуске его программы по «патронажу».

По задумке украинского лидера, заинтересованные члены ЕС станут покровителями «освобожденных» городов и регионов Донбасса. Европейцы помогут с восстановлением инфраструктуры этих территорий и с экономическим развитием.

Осенью 2015 года Порошенко говорил, что киевская власть накопила более десяти миллиардов гривен на восстановление инфраструктуры Донбасса. Он заявлял, что еще в четыре-пять раз больше денег дадут европейские и американские партнеры. Германия , по словам украинского президента, обещала выделить 500 миллионов евро.

В декабре прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение, по которому Евросоюз выделит 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса. Сообщалось, что деньги пойдут на местное управление, экономическое восстановление, обеспечение безопасности и «социальной сплоченности» на этих территориях.