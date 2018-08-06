Украина обвинила РФ в блокировке портов

В Киеве обвинили Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Мариуполя. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина " заявил, что Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у владельцев кораблей заходить в украинские порты Бердянска

По его словам, в связи с этим порты испытывают определенные проблемы, в частности, корабли стали заходить в Мариуполь и Бердянск на 10% реже.

"Это существенная цифра, мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", — заявил Омелян.

По его словам, такие действия Россия предпринимает, чтобы "дестабилизировать" ситуацию в стране. Министр также рассказал, что Украина рассчитывает на помощь союзников по "коалиции против РФ" в этом вопросе.