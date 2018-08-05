Украина ищет президента

Президент Украины Петр Порошенко не появлялся на рабочем месте уже неделю. СМИ предполагают, что глава государства путешествует на яхте в Средиземном море у берегов острова Сардиния либо отдыхает на своей вилле в Испании

Украина встревожена тем, что президент страны Петр Порошенко не появлялся на рабочем месте — в своем кабинете — уже неделю. Он пропал после того, как 28 июля принял участие в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси. Местные СМИ, ссылаясь на свои источники в администрации главы государства , сообщают, что политик уехал отдыхать за границу.

Как передает НСН, сейчас выдвигаются три версии его нынешнего местонахождения. Возможно, Порошенко путешествует на яхте в Средиземном море у берегов острова Сардиния либо отдыхает на своей вилле в Испании.

Также не исключено, что президент остался на Украине, но отдыхает в каком-то тайном месте. При этом 4 августа Порошенко сообщил через соцсети, что собирается созвать совещание с украинскими дипломатами.

В феврале нынешнего года Порошенко рассказал, что его «жизнь не сахар», и пожаловался на уменьшение своих доходов, выступая на первой за девять месяцев пресс-конференции. Во время мероприятия одна из журналисток поинтересовалась, как глава Украины и владелец кондитерской фабрики Roshen живет, осознавая тот факт, что украинский народ «выживает».

«Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение», — приводит ФАН слова политика.

Месяцем ранее украинские СМИ писали, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. Сообщалось, что украинский лидер вместе с семью другими пассажирами прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен. После соответствующего запроса администрация президента признала, что президент отдыхал на Мальдивах , и заверила, что глава государства задекларирует расходы на поездку.

После запроса СМИ в администрации Порошенко признали, что он отдохнул на Мальдивах. При этом отмечалось, что поездку он оплатил сам. Касательно решения о том, что информация об этом будет обнародована постфактум, в администрации президента Украины объяснили соображениями безопасности.

Первым об отдыхе Порошенко написал адвокат Андрей Смирнов . Он отметил, что «президент воюющей страны … провел новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей».

Пикантности ситуации придавали сообщения СМИ о том, что Порошенко побывал на Мальдивах под вымышленным именем — по чужому паспорту на имя Petro Incognito.

« [Глава госохраны Валерий] Гелетей написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — сообщал источник.

Вскоре сам Порошенко сказал, что пересекал границу по своему паспорту. Позднее источник в администрации Порошенко заявил, что президент распорядился после скандала с его отпуском на Мальдивах подыскать место отдыха на украинской территории.

Как отмечалось, «достойное место» для отдыха президента на Украине в августе поручили найти руководителю Государственного управления делами Ивану Куцыку. По словам источника, такое решение Порошенко принял для «пиара под выборы», а также чтобы «народ не злить в очередной раз».

В мае нынешнего года картина, посвященная отдыху Порошенко на Мальдивах, стала предметом оживленного торга в Киеве. Полотно «Petr и Мальдивы», которое изображает обнаженного украинского лидера в окружении ангелов на фоне песчаного пляжа, выставила на продажу заместитель главного редактора украинского оппозиционного издания «Страна» Светлана Крюкова , назначив стартовую цену в размере $100.

Также критику на Украине вызывали поездка делегации Порошенко в Вену и его участие в Венском балу. Как сообщалось на сайте Единого портала использования публичных средств, транзакция об авиаперелете делегации во главе с президентом по маршруту Киев — Вена — Киев была оплачена второго февраля. Обошлось это бюджету Украины в 800 тысяч гривен (почти $30 тысяч).