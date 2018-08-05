На Украине нашли угрозу планетарного масштаба

Деревья, срубленные якобы по программе «санитарной чистки леса», закупаются деревообрабатывающими компаниями Евросоюза

Массовая и масштабная вырубка украинских лесов названа «угрозой планетарного масштаба» наряду с аналогичными действиями в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и экваториальной Африки. Соответствующее заявление распространила британская природоохранная организация Earthsight.

Нелегальная вырубка лесов всегда была проблемой современной Украины — надо же на чем-то зарабатывать в стране, которая практически ничего не производит. Однако масштаб бедствия был таков, что в 2015 году, по настоянию международных природоохранных организаций, на Украине был введен мораторий на рубку леса-круглика. Однако, свидетельствует Earthsight, видимых результатов это не принесло: деревья валят под видом санитарной рубки, причем, по данным британцев, до 78 процентов такой рубки является неоправданной.

У крупных деревообрабатывающих компаний из ЕС остается спрос на дешевый украинский лес, и его продолжают вырубать, экспортируя уже в виде дров или пиломатериалов. Среди стран — членов ЕС основными импортерами дерева из Украины выступили Польша (23,6%), Германия (17,7%), Румыния (11%), Венгрия (8,2%) и Италия (7,8%).

По мнению независимых украинских экспертов, незаконную вырубку и полулегальное экспортирование «делового» леса под видом топливного курируют прокурор Украины Игорь Луценко и депутаты «Блока Петра Порошенко».

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