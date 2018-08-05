На Украине увидели приближение катастрофы в Крыму

Крыму за последнее время отмечается ухудшение состояния зеленого покрова на степной части полуострова, причина в нехватке пресной воды, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак сообщает Иносми.

Министр утверждает, что об этом свидетельствуют снимки со спутников, которые показывают, «что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году».

По мнению Грымчака, состояние экологии в Крыму катастрофическое. Он считает, что полуостров возвращается к состоянию 50-х годов прошлого века.

«Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники — то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени… Но главная проблема — это резкое ухудшение качества грунтов. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев», — подчеркнул Грымчак.

После того как Крым вошел в состав России Украина прекратила подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. По нему сюда поступала вода из реки Днепр.

Сейчас Украина достраивает дамбу на Северо-Крымском канале, которую планируется сдать к осени 2018 года, это даст техническую возможность подавать воду на полуостров.