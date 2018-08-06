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Россия грозно предупредила зарвавшийся Запад
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Россия грозно предупредила зарвавшийся Запад 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) может привести к непоправимым последствиям. С предупреждением Западу выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение Тбилиси к организации может спровоцировать "страшный конфликт".
"Непонятно, зачем это надо", — сказал глава кабмина. Свою точку зрения на возможное вступление Грузии в НАТО премьер-министр озвучил в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ".
Медведев также напомнил о вооруженном конфликте между Грузией и Южной Осетией, в который для принуждения Тбилиси к миру пришлось вмешаться Москве. По словам главы правительства, никакой неизбежности в столкновениях не было, такое развитие ситуации могли предотвратить.
О вступлении Грузии в Организацию Североатлантического договора на Западе говорят уже не первый год. Так, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение Брюсселя принять Тбилиси в Альянс. Вместе с тем о каких-то конкретных сроках он распространяться не стал.
Между тем о последствиях принятия Грузии, а также Украины в состав НАТО неоднократно высказывался президент России Владимир Путин. Глава государства относится к этому крайне негативно и полагает, что Североатлантический альянс может работать с этими странами в двухстороннем формате без принятия их в свои ряды.
Тбилиси взял курс на вступление в Североатлантический альянс в 2003 году, когда к власти в стране пришли прозападные силы во главе с Михаилом Саакашвили. Намерение Грузии было поддержало НАТО в апреле 2008 года на саммите в Бухаресте. Препятствием на пути в Альянс для Грузии являются неурегулированные территориальные проблемы и споры с двумя непризнанными республиками — Абхазией и Южной Осетией.
Что касается Украины, то курс на вступление в Альянс Киев взял еще во времена президентства прозападного Виктора Ющенко. После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Незалежной попытались форсировать процесс, однако на Западе заявили, что пока к вступлению в ряды НАТО Украина не готова.
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