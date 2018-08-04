Ещё
Порошенко планирует совещание с главами дипучреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил о намерении созвать совещание с главами дипучреждений 

RT на русском 4 августа 2018
Фото: Reuters
Украинский президент Пётр Порошенко заявил о намерении собрать на совещание руководителей зарубежных дипучреждений Украины.
Об этом он написал в своём Twitter.
По его словам, в ходе совещания планируется скоординировать действия по восстановлению территориальной целостности государства.
«В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений», — написал Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.
RT на русском: последние новости
Савченко написала письмо Трампу Экс-министр обороны Украины заявил о причастности властей страны к нападениям на активистов Украинский омбудсмен обратилась в Минсоцполитики из-за роста количества случаев торговли детьми
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США88
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком60
На «Нашествии» произошла трагедия166
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась96
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение