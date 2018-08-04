Порошенко планирует совещание с главами дипучреждений

Порошенко заявил о намерении созвать совещание с главами дипучреждений

Украинский президент Пётр Порошенко заявил о намерении собрать на совещание руководителей зарубежных дипучреждений Украины

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, в ходе совещания планируется скоординировать действия по восстановлению территориальной целостности государства.

Наприкінці місяця на нараді керівників закордонних дипустанов України скоординуємо дії з відновлення територіальної цілісності держави і визначимо ключові пріоритети за всім комплексом наших зовнішніх зносин



Перемоги наших дипломатів не менш важливі, ніж наших воїнів на фронті! pic.twitter.com/1NiMI092GC— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 августа 2018 г.

«В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений», — написал Порошенко.