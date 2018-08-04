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Массовая торговля детьми взволновала Украину
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Денисова обратилась в Минсоцполитики из-за торговли детьми на Украине 

РИА Новости 4 августа 2018
Фото: РИА Новости
Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась в Минсоцполитики в связи с ростом количества случаев торговли детьми, она хочет выяснить, какие принимаются меры в связи с участившимися случаями попыток продажи детей, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"Учитывая, что в последнее время участились случаи торговли людьми, в частности детьми, Людмила Денисова обратилась в министерство социальной политики Украины, чтобы выяснить, какие принимаются меры для предотвращения торговли людьми и какая работа ведется с детьми, которых удалось спасти", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
В частности, она обращает внимание, что очередной вопиющий случай торговли людьми произошел в Мукачево Закарпатской области, где снова пострадал ребенок. Так, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека получила информацию, что в пятницу представители полиции задержали женщину, которая за 2,5 тысячи долларов хотела продать трехлетнего ребенка для использования в попрошайничестве.
Омбудсмен отмечает, что только в течение июля этого года стало известно о трех таких случаях. В Херсонский области правоохранители предупредили подобное преступление, когда женщина пыталась продать своего трехмесячного ребенка, чтобы на эти средства приобрести дом. В Киеве разоблачили группу лиц, которые под видом оказания услуг репродуктивного здоровья в течение нескольких лет записывали детей, рожденных на Украине, которых потом вывозили за границу. В Ивано-Франковске сотрудники полиции задержали мужчину, который продал своего трехмесячного сына.
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