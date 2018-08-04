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ООН осудила нападение на украинских активистов
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ООН осудила нападение на украинских активистов 

РИА Новости 4 августа 2018
Фото: РИА Новости
ООН на Украине осуждает последние случаи нападения на активистов и призывает власти провести эффективное расследование подобных случаев, говорится в сообщении представительства ООН на Украине в Facebook.
Сообщается, что ООН на Украине "осуждает нападение на гражданскую активистку Екатерину Гандзюк", на которую 31 июля напали и облили кислотой, в результате чего Екатерина получила ожоги 30% тела и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.
"Организация Объединенных Наций на Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов на Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине", — говорится в сообщении.
Также ООН призывает власти и правоохранителей к тщательному и эффективному расследованию. "Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов", — говорится в сообщении.
Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".
Кроме того, во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".
Также в четверг в Одессе была совершена попытка покушения на представителей местной ячейки "Народного руха Украины" — в машину с активистами врезался грузовик, водитель которого убежал.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает подобные нападения попыткой дестабилизации ситуации, запугиванием проукраинских активистов на юге страны.
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