ООН осудила нападение на украинских активистов

ООН на Украине осуждает последние случаи нападения на активистов и призывает власти провести эффективное расследование подобных случаев, говорится в сообщении представительства ООН на Украине в Facebook.

Сообщается, что ООН на Украине "осуждает нападение на гражданскую активистку Екатерину Гандзюк", на которую 31 июля напали и облили кислотой, в результате чего Екатерина получила ожоги 30% тела и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

"Организация Объединенных Наций на Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов на Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине", — говорится в сообщении.

Также ООН призывает власти и правоохранителей к тщательному и эффективному расследованию. "Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов", — говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".

Кроме того, во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Также в четверг в Одессе была совершена попытка покушения на представителей местной ячейки "Народного руха Украины" — в машину с активистами врезался грузовик, водитель которого убежал.