На Украине разоблачили «плачевное» состояние армии

На Украине разоблачили «горькое» состояние армии

Экс-министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко рассказал, почему многие военнослужащие уходят из украинской армии. Он отметил, что это происходит не только из-за небольшого денежного обеспечения, сообщает NewsOne.

По его словам, в армии Украины отсутствует квалифицированный командующий состав, и она находится в «плачевном» состоянии.

«По моим данным, целое подразделение ООС (операция объединённых сил), которое прошло аттестацию партнеров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание», — сказал Гриценко.

Он рассказал, что военные периодически вынуждены покупать запчасти к автомобилям за свой счет.

«Мне звонят и рассказывают мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет -покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы», — пояснил он.

Ранее Гриценко рассказал о существовании некоего «неофициального плана» по прекращению конфликта в Донбассе, пояснив, что при действующем президенте план вряд ли будет осуществлен. Он отметил, что план рассчитан на три-пять лет, «и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года».