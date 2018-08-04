Ещё
В Раде заявили о возможности дефолта на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде заявили о возможности дефолта на Украине из-за повышения цен на газ 

RT на русском 4 августа 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Юрий Павленко считает, что повышение цен на газ в стране может вызвать дефолт. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, на Украине сокращается много социальных программ. Он добавил, что будет сокращаться «ещё больше» программ.
«По последним данным, недофинансировано 41 млрд гривен общего фонда госбюджета на социальные программы, которые касаются поддержки самых уязвимых категорий», — сказал Павленко.
Депутат отметил, что рост цен на газ приведёт к необходимости выделения дополнительных субсидий.
«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадает очень много людей и семьи еще больше обеднеют», — предупредил он.
Павленко считает, что «следствием этого может быть дефолт».
Ранее на Украине сообщили о росте уровня долга населения за коммунальные услуги.
RT на русском: последние новости
Савченко написала письмо Трампу Экс-министр обороны Украины заявил о причастности властей страны к нападениям на активистов Украинский омбудсмен обратилась в Минсоцполитики из-за роста количества случаев торговли детьми
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США91
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком65
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
На «Нашествии» произошла трагедия167
Петросян: гора с плеч свалилась97
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение