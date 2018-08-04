В Раде заявили о возможности дефолта на Украине из-за повышения цен на газ

Депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Юрий Павленко считает, что повышение цен на газ в стране может вызвать дефолт. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, на Украине сокращается много социальных программ. Он добавил, что будет сокращаться «ещё больше» программ.

«По последним данным, недофинансировано 41 млрд гривен общего фонда госбюджета на социальные программы, которые касаются поддержки самых уязвимых категорий», — сказал Павленко.

Депутат отметил, что рост цен на газ приведёт к необходимости выделения дополнительных субсидий.

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадает очень много людей и семьи еще больше обеднеют», — предупредил он.

Павленко считает, что «следствием этого может быть дефолт».

Ранее на Украине сообщили о росте уровня долга населения за коммунальные услуги.