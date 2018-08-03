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В ДНР уничтожили две электроподстанции
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В ДНР силовики уничтожили две электроподстанции 

РИА Новости 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Две электроподстанции уничтожены в результате диверсионных действий со стороны украинских силовиков на территории подконтрольного ДНР города Ясиноватая, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В результате диверсионных действий со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) сегодня, 3 августа, в 00.05 (мск) произошло возгорание тяговой подстанции в городе Ясиноватая. Пожаром уничтожены две тяговые подстанции, два железнодорожных вагона", — заявил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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