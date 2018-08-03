В ДНР уничтожили две электроподстанции

В ДНР силовики уничтожили две электроподстанции

Две электроподстанции уничтожены в результате диверсионных действий со стороны украинских силовиков на территории подконтрольного ДНР города Ясиноватая, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате диверсионных действий со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) сегодня, 3 августа, в 00.05 (мск) произошло возгорание тяговой подстанции в городе Ясиноватая. Пожаром уничтожены две тяговые подстанции, два железнодорожных вагона", — заявил представитель ведомства.