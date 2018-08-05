«Путин сорвал наступление на Донбасс»

«Когда я заезжал в Донбасс и создавал свой батальон, у меня в один момент возникла идея-фикс, которая долгое время довлела надо мной. У меня тогда погиб замечательный товарищ Арсен Павлов, и я себе сказал, что хочу зайти в Славянск и там поставить ему памятник», — рассказал Прилепин.

По его словам, все два года существования батальона он постоянно жил в состоянии «благостного невроза», так как часто возникали «весомые свидетельства того, что сейчас будет наступление — либо наше, либо их».

«Мы собирали батальон, мы выходили на позиции, изучали местность, понимали, куда мы пойдем, а потом нам говорили: «Всё, ребята, отдыхайте, никуда не идёте»».

Затем через две недели все повторялось.

«В какой-то момент, когда я задал вопрос Владимиру Владимировичу Путину по прямой линии о том, что будет делать Россия, если они начнут наступление в момент чемпионата мира по футболу… Мне даже дату называли, что они будут наступать 12 июня в День России. Об этом мне сказали за две недели», — рассказал писатель.

Путин по этому поводу заявил, что попытка наступления ВСУ на Донбасс во время чемпионата мира, проходящего в России, будет чревата трагическими последствиями для украинской государственности.