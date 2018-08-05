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Путин сорвал наступление на Донбасс
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«Путин сорвал наступление на Донбасс» 

Рамблер 1 час назад
Российский писатель, советник Главы ДНР Захар Прилепин, узнав о готовящемся полномасштабном наступлении ВСУ на ДНР, принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину во время «горячей линии», передаёт «ПолитНавигатор».
«Когда я заезжал в Донбасс и создавал свой батальон, у меня в один момент возникла идея-фикс, которая долгое время довлела надо мной. У меня тогда погиб замечательный товарищ Арсен Павлов, и я себе сказал, что хочу зайти в Славянск и там поставить ему памятник», — рассказал Прилепин.
По его словам, все два года существования батальона он постоянно жил в состоянии «благостного невроза», так как часто возникали «весомые свидетельства того, что сейчас будет наступление — либо наше, либо их».
«Мы собирали батальон, мы выходили на позиции, изучали местность, понимали, куда мы пойдем, а потом нам говорили: «Всё, ребята, отдыхайте, никуда не идёте»».
Затем через две недели все повторялось.
«В какой-то момент, когда я задал вопрос Владимиру Владимировичу Путину по прямой линии о том, что будет делать Россия, если они начнут наступление в момент чемпионата мира по футболу… Мне даже дату называли, что они будут наступать 12 июня в День России. Об этом мне сказали за две недели», — рассказал писатель.
Путин по этому поводу заявил, что попытка наступления ВСУ на Донбасс во время чемпионата мира, проходящего в России, будет чревата трагическими последствиями для украинской государственности.
«А уже через неделю-другую наша разведка докладывает, что они оставляют свои позиции и всячески сигнализируют, что не будут наступать», — рассказал Прилепин.
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