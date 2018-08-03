Венгерскому министру могут запретить въезд на Украину

Министру Венгрии по делам Закарпатской области Иштвану Греже могут запретить въезд на Украину , если Киев не получит разъяснений венгерской стороны относительно его должности, заявил в комментарии изданию "Европейская правда" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар,.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан учредил должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, "поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины". По данным СМИ, на эту должность был назначен Иштван Грежа. МИД Украины выразил ноту протеста Венгрии с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением о создании такой должности.

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия — Украина вынуждена будет реагировать жестко, не исключая вероятности запрета въезда. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", — заявил Бондар.

При этом он отметил, что вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины является неприемлемым.

"Мы будем принимать все возможные меры дипломатического воздействия. Но сначала мы ждем реакции венгерской стороны, на приемлемые объяснения и изменения", — отметил Боднар.

Ранее министерство иностранных дел и торговли Венгрии призвало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде . В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Будапешт заявлениями в адрес Киева "вплотную приблизился к красной линии".

В конце февраля в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. При этом в начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.