Союз журналистов Украины заявил о 53 случаях нападения на сотрудников СМИ

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости . Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил, что в стране с начала года зафиксировано 53 случая применения силы к сотрудникам средств массовой информации, восемь из них — в июле.

"Согласно мониторингу «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, в июле зафиксировано 8 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам. В июне таких было 2, а всего за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидентов с применением силы к журналистам", — говорится в опубликованном в пятницу заявлении НСЖУ.

В НСЖУ отмечают, что нападения произошли в Киеве, в Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях, в курортных городах Одессе и Херсоне . Также зафиксировано два случая повреждения редакционного имущества — в Днепропетровской области подожгли редакцию газеты «Событие», а в Сумской области сгорел автомобиль журналистов-расследователей.