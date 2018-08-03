Украина видит огромный потенциал в военном сотрудничестве с Италией — начальник Генштаба

Среди планов на ближайшую перспективу В. Муженко особо выделил украино-итальянские договоренности о взаимодействии в рамках небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка», развернутой в Афганистане . Согласно этим договоренностям, украинские военные, участвующие в миссии, смогут пользоваться логистической инфраструктурой вооруженных сил Италии.

В. Муженко и К. Грациано также обсудили обстановку в Донбассе и обменялись мнениями относительно развития ситуации с безопасностью в Европе. —0—