Киев, 2 августа /Синьхуа/ — Военное сотрудничество между Украиной и Италией имеет огромный потенциал и прекрасные перспективы. Об этом заявил сегодня начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в ходе встречи с начальником Штаба обороны Италии Клаудио Грациано, прибывшим в Украину с рабочим визитом.
Среди планов на ближайшую перспективу В. Муженко особо выделил украино-итальянские договоренности о взаимодействии в рамках небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка», развернутой в Афганистане. Согласно этим договоренностям, украинские военные, участвующие в миссии, смогут пользоваться логистической инфраструктурой вооруженных сил Италии.
В. Муженко и К. Грациано также обсудили обстановку в Донбассе и обменялись мнениями относительно развития ситуации с безопасностью в Европе. —0—