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Порошенко появится на сессии ООН
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Посол Украины: Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН 

RT на русском 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
Посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию «Укринформ» рассказал, что президент страны Пётр Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Планируется участие президента Украины в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить постоянную динамику двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях», — сообщил дипломат.
Ранее стало известно, что власти Армении прорабатывают встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна с американским президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке в сентябре.
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