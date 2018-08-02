Об этом свидетельствует опрос, проведенный журналистом издания Украина.ру.
«Отдыхающих больше в этом году, чем в прошлом году. Есть отдыхающие из Европы — Германии, Чехии, а также из Белоруссии, России», — рассказали одни из опрошенных.
Эту же информацию подтвердила продавец сувениров.
«В этом году даже больше туристов. Встречались туристы из России, Белоруссии, Европы», — указала она.
Другая же опрошенная наоборот сказала, что людей меньше. Причина — подорожание. При этом есть отдыхающие и из Белоруссии и России.