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Что творится на курортах Херсонщины — видеорепортаж
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Что творится на курортах Херсонщины — видеорепортаж 

Украина.ру 2 августа 2018
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует опрос, проведенный журналистом издания Украина.ру.
«Отдыхающих больше в этом году, чем в прошлом году. Есть отдыхающие из Европы — Германии, Чехии, а также из Белоруссии, России», — рассказали одни из опрошенных.
Эту же информацию подтвердила продавец сувениров.
«В этом году даже больше туристов. Встречались туристы из России, Белоруссии, Европы», — указала она.
Другая же опрошенная наоборот сказала, что людей меньше. Причина — подорожание. При этом есть отдыхающие и из Белоруссии и России.
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