Что творится на курортах Херсонщины — видеорепортаж

Об этом свидетельствует опрос, проведенный журналистом издания Украина.ру.

«Отдыхающих больше в этом году, чем в прошлом году. Есть отдыхающие из Европы — Германии Чехии , а также из Белоруссии России », — рассказали одни из опрошенных.

Эту же информацию подтвердила продавец сувениров.

«В этом году даже больше туристов. Встречались туристы из России, Белоруссии, Европы», — указала она.

Другая же опрошенная наоборот сказала, что людей меньше. Причина — подорожание. При этом есть отдыхающие и из Белоруссии и России.