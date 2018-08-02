В нападениях на активистов Украины заподозрили Россию

Луценко увидел российский след в нападениях на проукраинских активистов

«Учитывая последние события на юге Украины, где мы видим фактически объединенную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после плана «Б», который нейтрализовали СБУ и военная прокуратура, я имею в виду план Савченко, включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависти к своему же государству. Под влиянием того, что организует страна-агрессор», — заявил Луценко на брифинге о завершении расследования дела депутата Рады Надежды Савченко и руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана о подготовке теракта в Киеве, сообщает ТСН.

Он утверждает, что это дело Савченко и Рубана — «о террористическом акте против украинского государства, ниточки которого ведут к высшему руководству России ».

Он заявил, что у украинской генпрокуратуры есть имена российских офицеров воинских частей, куда якобы загружался смертельный груз для Савченко и Рубана.

Напомним, в Бердянске 31 июля застрелили добровольца украинского нацбатальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат»). Подозреваемые задержаны.

Тогда же было совершено нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк.