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В нападениях на активистов Украины заподозрили Россию
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Луценко увидел российский след в нападениях на проукраинских активистов 

Деловая газета «Взгляд» 2 августа 2018
Фото: ТАСС
Нападения на проукраинских активистов в Бердянске и Херсоне являются планом по дестабилизации Украины, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
«Учитывая последние события на юге Украины, где мы видим фактически объединенную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после плана «Б», который нейтрализовали СБУ и военная прокуратура, я имею в виду план Савченко, включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависти к своему же государству. Под влиянием того, что организует страна-агрессор», — заявил Луценко на брифинге о завершении расследования дела депутата Рады Надежды Савченко и руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана о подготовке теракта в Киеве, сообщает ТСН.
Он утверждает, что это дело Савченко и Рубана — «о террористическом акте против украинского государства, ниточки которого ведут к высшему руководству России».
Он заявил, что у украинской генпрокуратуры есть имена российских офицеров воинских частей, куда якобы загружался смертельный груз для Савченко и Рубана.
Напомним, в Бердянске 31 июля застрелили добровольца украинского нацбатальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат»). Подозреваемые задержаны.
Тогда же было совершено нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
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