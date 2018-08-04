На Украине в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек 

В Черниговской области Украины в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.
По данным агентства, при аварии также пострадали четыре ребенка.
Как отмечается, водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.
При этом трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в результате столкновения микроавтобуса с поездом погибли два человека.
Как отмечалось, при аварии также пострадали семь человек.