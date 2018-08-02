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На Украине при пожаре пострадали трое детей
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На Украине при пожаре пострадали трое детей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Трое детей госпитализированы в результате пожара в частном доме в городе Фастов Киевской области, сообщает Госслужба Украины по ЧС.
Сообщается, что пожар произошел в четверг днем в жилом доме, по прибытии на место спасатели выяснили, что дом разделен на две половины. В одной проживает семья с тремя детьми, в другой — лежащий тяжелобольной парализованный человек, который не может самостоятельно двигаться.
"Возгорание возникло в помещении, где находилось трое детишек 2011, 2013 и 2016 рождения. Они самостоятельно выбежали на улицу, но при этом надышались угарного газа. Спасатели потушили огонь и вынесли на свежий воздух больного человека, который находился в задымленной комнате", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар ликвидирован, а детей с отравлением угарным газом госпитализировали.
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