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На юге Украины произошел крупный пожар
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На юге Украины произошел крупный пожар в курортной зоне 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Торговые ряды горели в Коблевской курортной зоне на границе Николаевской и Одесской областей, площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадала женщина, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел в четверг. Как сообщили в Госслужбе по ЧС, значительную помощь оказали граждане, которые отдыхали на побережье и подручными средствами начали тушить огонь. Ведомство отмечает, что тушение пожара в этой зоне затрудняют узкие и в некоторых местах осложненные или заблокированные проезды, отсутствие достаточного количества источников воды.
"По состоянию на 14.36 (совпадает с мск) пожар локализован, в 14.42 ликвидирован на площади 400 квадратных метров. Также известно о пострадавшей женщине из числа обслуживающего персонала одного из заведений. По предварительной информации, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона. Каретой скорой помощи она госпитализирована", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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